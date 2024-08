Jorma Uotisen sairauskohtaus säikäytti lähipiirin puolitoista vuotta sitten – Sami Sykkö kertoo, kuinka se on vaikuttanut: "Tarkkailen jatkuvasti Jormaa"

Uotisen ja Sykön on vaivatonta keskustella keskenään podcast-studiossakin aiheesta kuin aiheesta, sillä he ovat olleet ystäviä vuosikausia. On kuitenkin joitakin asioita, joista he eivät podcast-studioon halua tuoda. Uotisen mukaan esimerkiksi "liian intiimit ihmissuhteet" ja niihin liittyvät asiat eivät kuulu kaiken kansan kuultavaksi.