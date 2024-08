Sami Pajarilta yllättävä paljastus Suomen MM-rallin alla: "En edes hirveästi huijaa"

Hyppäys Rally2-autosta Rally1-autoon on huomattava. Ero kilometriä kohden on kahden sekunnin luokkaa viimeksi mainitun hyväksi. Selvää on, että Pajarikin on joutunut tulevaan kisaan valmistavissa testeissä työstämään omaa ajamistaan – tosin huomattavasti vähemmän kuin voisi olettaa.