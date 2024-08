Suomen MM-rallissa nähdään uudenlainen kokeilu – Esapekka Lapilta täyslaidallinen: "Haistakaa..."

Uudistuksen tarkoituksena on esimerkiksi lisätä turvallisuutta, sillä virtuaaliset shikaanit sijoitetaan juuri ennen vaativia osuuksia oleviin nopeisiin paikkoihin, jotta kuljettajat varmasti hidastavat vauhtiaan. Lisäksi kokeilu vapauttaa kisajärjestäjät erillisten hidastepaalien käyttämisestä ja mahdollistaa sellaistenkin tieosuuksien hyödyntämisen, joita ei aikaisemmin ole voitu erikoiskoekäytössä hyödyntää.

Jos kuljettajat eivät alenna vauhtiaan riittävästi, seurauksena on kahden sekunnin aikasakko per jokainen 60:n ylittävä kokonaisluku.

– Idea on ihan jees, mutta toteutustapa on paska – ei (kisa)järjestäjän puolesta vaan turvajärjestelmän puolesta. Se on ihan perseestä, Hyundain Esapekka Lappi sanoi suoraan.