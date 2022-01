Sami ja Jutta Helenius hankkivat kakkoskodin – huomio kuvassa kiinnittyy kuitenkin täysin muuhun: "Samista on tullut joulupukki"

– Kulunut vuosi on ollut vivahteikas ja täynnä tunteita, itse oon välillä joutunut tekemään päätöksiä sen mukaan mikä juuri nyt on tärkeää. Paras päätös oli, että hankittiin oma punainen tupa. Kakkoskodiksi muotoutunut paikka on lumonnut meidät täysin. Parkettien kimalluksesta on hyvä välillä tulla ihmettelemään elämää tänne. Ja Sami Helenius voi kasvattaa rauhassa partaansa…