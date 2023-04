Salkkarit-tähti Tiia Elgin esikoinen täytti neljä vuotta – julkaisi synttärisankarista suloisen kuvan

Salatut elämät -tähti Tiia Elgillä ja tämän miehellä Alexey Smolyaninovilla oli viikonloppuna syytä juhlaan, sillä parin esikoinen täytti neljä vuotta. Pariskunnalla on tyttären lisäksi 2,5-vuotias Neo-poika.

Elg julkaisi suloisen kuvan tyttärestään Zina Isabellasta, joka on puhaltanut sammuksiin neljä kynttilää synttärikakun päältä. Sen lisäksi Elg on julkaissut videon.

Elg on nähty jo vuosia Salkkareissa Eva Tammisen roolissa ja hän julkaisi otoksia vuosien takaa tammikuussa.

– Isoin kiitos on se, että tiedän Joelin tanssien jatkuvan. Vaikka ei TTK-parketilla, niin sen ulkopuolella. Sinuun on iskenyt tanssikärpänen selvästikin ja te olette menossa Jannin kanssa kuulemani mukaan tanssitunneille. Se on minulle opettajana isoin kiitos, Elg hehkutti.