Joel Harkimo ja Tiia Elg putosivat TTK:sta – tähtiopettaja Elg: "Isoin kiitos on se, että..."

– Tämä on ollut ihan mahtava kokemus. Olen saanut tästä todella paljon irti. Tämä on ollut ihan mahtava yhteisö ja minulla on ollut niin mahtava opettaja kuin Tiia – jolla oli aika paljon duunia meikäläisen kanssa. Niin tottakai tosi haikea fiilis. Samaan aikaan olen tosi tyytyväinen mitä me ja minä yhdessä saavutettiin. Ei siinä mielessä jäänyt huono maku suuhun, hän summaa kisaa.