Salkkarit-tähti Sami Uotilan kanssa kihlautunut Kerttu Rissanen paljastaa – täällä kosinta tapahtui: "Nyt on onnellinen olo"

– Se tapahtui meidän lomallamme Berliinissä. Oli ihana reissu ja nyt on onnellinen olo, Rissanen kertoo kosinnasta.

Molemmat tähdet myös julkaisivat Instagram-tileillään kuvia, joissa he esittelevät sormuksiaan.

Kosinta on tapahtunut hyvin hiljattain, sillä pari oli vielä muutama päivä sitten yhdessä lomalla Saksassa.

Salkkareista toisensa löytänyt pariskunta elää avoliitossa. Yhteinen koti sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Kampissa, jossa he ovat asuneet yli vuoden.

Pariskunta on seurustellut jo pitkään. Uotila kertoi aiemmin, että rakastavaisten 25 vuoden ikäero on aiheuttanut joissain henkilöissä niin paljon ihmetystä, että hän on saanut jopa yksityisviestejä tilanteen vuoksi.