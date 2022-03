Sami Uotila kommentoi podcastissa saamaansa palautetta parisuhteensa ikäerosta: "Ollaan kiikuttamassa saunan taakse"

Näyttelijä Sami Uotila on seurustellut jo pitkään näyttelijä Kerttu Rissasen kanssa. Rakastavaisten 25 vuoden ikäero on aiheuttanut joissain henkilöissä niin paljon ihmetystä, että Uotila kertoo saaneensa jopa yksityisviestejä tilanteen vuoksi.

–Se tuli ihan puun takaa. Se on meille itsestään selvää, mutta sitten me huomasimme, että muut ihmiset kauhistelevat. Se tuntuu todella kummalliselta. Ei se varsinaisesti ärsyttänyt, mutta olin kuitenkin todella yllättynyt siitä, että se on niinkin suuri asia joillekin, Uotila kertoo podcastissa.