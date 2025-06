Kerttu Rissanen näyttävällä bikinivideolla: "Ollut kotoisa olo omassa kehossa pitkästä aikaa"

Kerttu Rissanen kertoo aloittaneensa "remontin" oman itsensä kanssa keskittyen hyvää energiaa tuoviin asioihin.

Hyvinvointivalmentaja Kerttu Rissanen kertoi vastikään Instagramissa käyvänsä tällä hetkellä läpi "parantumisprosessia". Hän postasi Instagram-tililleen itkuisen videon, jonka yhteydessä avautui psyykkisesti vaikeasta keväästään, joka on pitänyt sisällään huonovointisuutta, satuttavia ihmissuhteita, sairastelua, uupumusta ja yksinäisyyttä.

Nyt Rissanen kertoo tuoreen Instagram-videonsa yhteydessä, että on viime aikoina tehnyt "remonttia" itsensä kanssa keskittyen hyvää energiaa tuoviin asioihin ja kiinnittäen enemmän huomiota ruokavalioonsa. Videolla hyvinvointivalmentaja poseeraa bikineissä.

– On ollut ihana huomata, että keho on voinut paremmin ja olo on ollut energisempi! Ollut sellainen kotoisa olo omassa kehossa pitkästä aikaa, hän kirjoittaa.

– Uskaltauduin jopa ottamaan muutaman bikinikuvan viime kuvauksissa! Tämä oli eka kerta, minua jännitti! Mutta tuli kivoja kuvia, tärkeintä on sisäinen itsevarmuus ja hyvä olo omassa kehossa, hän päättää tekstinsä.

Julkaisun kommenttikenttään on kirjoitettu kymmeniä viestejä.

– Olet kyllä niin kaunis sisäsesti ja ulkosesti, yksi ylistää.

– Kerttu senkun säihkyy! toinen kehuu.

– Hei upea, kolmas säestää.