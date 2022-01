Salkkarit-tähti naurattaa someseuraajiaan: "Toteutettiin sit meidän lapsuuden haave"

Salattujen elämien näyttelijä Inna Tähkänen on julkaissut yhdessä näyttelijäpuolisonsa Julius Martikaisen kanssa huvittavan videon Instagramiin. Pariskunta on villiintynyt tanssimaan ja huulisynkkaamaan Nelly - Dilemma (feat. Kelly Rowland) -kappaleen tahtiin talvisissa maisemissa. Tähkänen on pukeutunut näyttävään turkikseen ja pitelee kädessään juomapulloa mikin tavoin.