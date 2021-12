Maistiaisia tulevasta kaudesta! Uusi Putous-tähti postasi liudan otoksia viihdeohjelman kulisseista

Ensimmäisessä kuvassa Maalismaan seurana poseeraavat kaudella nähtävät näyttelijät Pilvi Hämäläinen , Aapo Oranen , Maaria Nuoranne ja ohjelmaa juontava Christoffer Strandberg . Viisikko on pukeutunut varsin tavallisista poikkeaviin tyyleihin. Esimerkiksi Maalismaa on tälläytynyt näyttävään hääpukuun.

– Huomenna alkaa joululoma, mutta ihan ei melkeen malttaisi, kun työt on tämmöisiä. Olen oikeasti aika liikuttunut siitä, että on proggis, jossa saa ideoida, hullutella, kirjoittaa, puvustaa, laulaa, improta jne etc, Maalismaa kirjoittaa postauksessaan.