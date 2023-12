Salkkarit-tähti Emma Nopanen avoimena yksinäisyydestä: "Koen, ettei minulla oikein ole ketään, kenelle voisin puhua"

– Minua ei yhtään huvittaisi mennä kotiin. Minulla on tämä fiilis tosi usein. Ei kotona olemisessa tai kodissa ole mitään vikaa, mutta... En tiedä, onko se se yksin oleminen, että joutuu olemaan siellä yksin, vai mikä siinä on, hän pohtii.

Nopanen kertoo kokevansa vahvaa yksinäisyyden tunnetta etenkin silloin, kun päässä pyörii miljoona ajatusta, joista on hankala saada kiinni ja jotka ahdistavat.

– Koen, ettei minulla oikein ole ketään, kenelle voisin puhua. Joo, minulla on pari todella hyvää ja läheistä ystävää, joiden kanssa pystyn puhumaan lähes mistä vaan ja sama perheeni kanssa. Vaikka minulla on tosi hyvät ja läheiset välit perheeni kanssa ja pystyn puhumaan heillekin tosi paljon asioista, niin en halua kuormittaa muita sillä, että minulla on paha olla, hän kertoo.