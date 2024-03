Salkkarit-legenda Maija-Liisa Peuhu tähdittää rock-bändin villiä musiikkivideota

Tiedotteessa kerrotaan, että Peuhu esiintyy Viraaliks-kappaleen musiikkivideolla kaksoisroolissa: Hän on Skäbän "rokkaava mutsi" sekä "laatukahvista nauttiva mutsin sisko".

Muun muassa Salkkareiden ja Rantabaarin showrunner-tuottajana tutuksi tullut Marko "Skäbä" Äijö on keväästä 2023 alkaen omistautunut Skäbä Hard Rock Bandin suomirock-kappaleille ja rock-videoille.

Tiedotteessa kerrotaan, että Peuhun osallistuminen Viraaliks-videoon on luonnollinen jatkumo hänen ja Äijön taiteelliselle yhteistyölle. Äijö on aiemmin tuottanut ja ohjannut Peuhun käsikirjoittaman minisarjan Ullalla on asiaa.



Skäbä Hard Rock Bandiin kuuluvat Äijön lisäksi Tuomas Heikkinen, Karl Sinkkonen, Timo Pekonen ja Esa Palosaari.