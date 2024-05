Entinen Salatut elämät -tähti Maija-Liisa Peuhu on finanssialan Tunnista huijaukset ennen kuin ne tunnistavat sinut -kampanjan kasvo. Kampanja vastustaa verkkohuijauksia.

– Yksi osa huijausten torjunnan suhteen on kuluttajien valistaminen siitä, kuinka tärkeää on, että osataan toimia oikein verkossa ja silloin, kun tunnistaudutaan eri palveluihin, joko sitten OmaKantaan tai pankkien palveluihin, hän kertoi.

Saxholm veikkaa, että jokaista suomalaista, joka omaa ilmaissähköpostiosoitteen, on yritetty huijata. Yksi heistä on Peuhu, jonka viimeisin kokemus itseen kohdistuvasta huijausyrityksestä on vain muutaman päivän takaa.