Ennakkoesitys! Salkkarit-tuottaja jättää pestinsä – jatkaa sivupersoonansa Skäbän saappaissa

Rockmuusikko ja oman elämänsä easyrider Skäbä on Äijön koomasta herännyt sivupersoona, ja sen musiikki on tuttua muun muassa Salkkareista ja MC Taalasbiili -spinoff -sarjasta.

– Skäbän soundi on duurivoittoista kasaria ripauksella riffiromantiikkaa yli vuosikymmenten. Sanoitukset piirtävät itseironista, aurinkoista rock-unelmaa; villii, siistii, easyy ja dirtyy. Tarinoiden keskiössä on usein Bonnie ja Clyde -tyyppinen on/off -pari, joka on rakastumisen sokaisemana niin syyntakeettomassa tilassa, että maailma todellakin pyörii hetken vain heitä varten. Skäbän todellisuus on silmäpakoisten kesäöiden rikollisen hikistä huumaa ja kohtalokkaita hunaja-ansoja. Skäbä on kesäkolli, tarinat oikeasti elettyä elämää, Skäbän biohistoriikissa kerrotaan