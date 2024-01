Näin Tommi Taurula reagoi Maija-Liisa Peuhun lähtöön Salkkareista: "Ollaan halailtu, pussailtu, naurettu ja riidelty"

– Maija-Liisan kanssa meillä on niin pitkä historia, ollaan tehty niin paljon ja meillä on ollut tosi hauskaa. Me ollaan vähän niinkuin äiti ja poika muutenkin oltu siinä. Me ollaan halailtu, pussailtu, naurettu ja riidelty siellä ihan oikeastikin. Maijalle vaan terveisiä.