Salatut elämät -jaksossa Dahlia saa tietää totuuden.
Salatut elämät -sarjassa herännyt Dahlia tyrmistyi, kun Magnus uskoi, että Aaro oli yrittänyt myrkyttää hänet unilääkkeillä.
Dahlia myrkytettiin kevät-kauden viimeisessä jaksossa.
Muistinsa takaisin saanut Gunnar puolestaan vahvisti Karille ja Sallalle, että Aaro huijasi hänet psykiatriselle. He huolestuvat, kun Kalle paljasti Dahlian lähteneen sairaalasta.
Torstaina nähtävässä jaksossa Aaro ahdistuu, kun Dahlia syyttää häntä tappoyrityksestä. Dahlia puolestaan helpottuu, kun Gunnar, Kari ja Salla ryntäävät paikalle hänen turvakseen.
– Kuultiin Kallelta, että sinut on kotiutettu ja tultiin heti pelastamaan sinut Aarolta, he julistavat.
– Mitä te nyt puhutte. En ole todellakaan aikeissa satuttaa Dahliaa, Aaro puolustautuu.
Dahlia synkistyy, kun Gunnar kertoo, että Aaron muisti palautui jo aikoja sitten.
– Sinun täytyy uskoa minua, puhun totta, Aaro yrittää vaikuttaa vaimoaan.
Miten Dahlia reagoi? Mitä oikein tapahtuu? Katso ylhäällä olevalta videolta!
Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus:
0:44Kurkista Salkkareiden seuraavaan viikkoon