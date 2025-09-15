Salatut elämät -jaksossa Linda tekee musertavan löydön. Varo juonipaljastuksia!
Salatut elämät -sarjassa muistinsa takaisin saanut Aaro on päätynyt äärimmäisiin tekoihin. Hän järjesti Gunnarin psykiatriseen hoitoon, myrkytti Dahlian unilääkkeillä, kidnappasi Nadjan ja murhasi terapeuttinsa.
Lue myös: Salkkarit-Aaro päätyy kylmäävään ratkaisuun: "Mitä sinä olet mennyt tekemään?"
Maanantaina nähtävässä jaksossa Aaro kiittelee Lindaa ja Mariannaa siitä, että nämä ottivat hänet luokseen asumaan.
Aaro huolestuu, kun Salonius paljastaa Kalle Laitelan lähettäneen lääkärilausunnon, joka vapauttaa Gunnarin psykiatrisesta hoidosta. Kari ja Salla toppuuttelevat Gunnaria, joka haluaisi ilmoittaa Aarosta poliisille, sillä joutuisivat itsekin pulaan esiinnyttyään ambulanssihoitajina.
Salla on lisäksi varma, että poliisi-Linda on isänsä puolella.
Lue myös: Salkkarit-juonipaljastukset julki! Kostea saunailta päättyy yllätykseen
Myöhemmin kuitenkin Linda löytää isänsä nimen murhatun terapeutin, Mika Luukon, potilasluettelosta.
Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus:
0:44Kurkista Salkkareiden seuraavaan viikkoon