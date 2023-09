– Hahmo ja myös minä olemme olleet tauolla. Perheessämme on ollut muutamia uusia projekteja, jotka ovat vaatineet mahdollista nopeaa lähtölaukaisua suuntaan jos toiseen, ja sen takia otimme tauon Cindylle, hän valottaa.

Töiden lisäksi näyttelijä on viettänyt aikaa lastensa kanssa ja muun muassa urheillen sekä remontoiden.

– Meillä on vähän venähtänyt nämä meidän remonttiprojektimme, niin nyt Lappiin valmistui yksi kohde ja Espoon-talokin on saatu valmiiksi. Se on ollut kesän projekti, hän kertoo.