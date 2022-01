Tallennatko salasanoja verkkoselaimeen? Asiantuntijoiden mukaan ei kannattaisi

Omien salasanojen tallentaminen verkkoselaimeen on melko yleistä ja sitä on pidetty myös suhteellisen turvallisena.

Jos salasanoistaan on tehnyt oikeaoppisesti hieman mutkikkaampia, niitä kaikkia on hankala muistaa ja usein käytettyjen sivustojen kohdalla tuntuu vain helpommalta, että salasana on selaimen muistissa.