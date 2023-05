Euroviisuasiantuntija antaa arvionsa Ruotsin voittoon liittyvistä salaliittoteorioista: "On aika luonnollista, että näitä tulee"

Vuoden 2023 Euroviisut on taputeltu, ja kilpailun lopputulemaa on ruodittu parin päivän ajan runsaasti muun muassa mediassa ja somessa. Viisufanit ympäri maailman ovat olleet näreissään siitä, että kilpailu päättyi ammattilaisraadeilta suuren pistesaaliin keränneen Ruotsin Loreenin voittoon, vaikka Suomen edustaja Käärijä oli yleisön kiistaton suosikki.

Ruotsin voitto on kirvoittanut salaliittoteorioita, joiden mukaan maan haluttiin voittavan vuoden 2023 Euroviisut keinolla millä hyvänsä.

Salaliittoteorioissa on muun muassa yhdistelty lankoja Loreenin tämän vuoden voiton sekä Abban vuoden 1974 euroviisuvoiton välillä. Abban viisuvoitosta tulee ensi vuonna kuluneeksi tasan 50 vuotta, ja näin ollen muun muassa sosiaalisessa mediassa on spekuloitu, ettei Ruotsin tämän vuoden viisuvoitto olisi välttämättä ollut sattumaa.

Lisäksi on spekuloitu, että Ruotsissa olisi ruvettu valmistelemaan vuoden 2024 Euroviisuja jo ennen kilpailun ensimmäistä semifinaalia.

