Salakalastuksesta rapsahtaa kohta kovempi rangaistus – yhdestä kalasta jopa yli 7 000 euron lovi lompakkoon

"Kaikki tapaukset eivät välttämättä mene poliisitutkintaan"

Kirjavaisen mukaan myös kalastajien parissa on laaja yksimielisyys siitä, että uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien laiton pyynti on saatava kuriin. Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön SVK:n toiminnanjohtaja Markku Marttinen vahvistaa tämän.

– Kaikki tapaukset eivät välttämättä mene poliisitutkintaan. Näin on ainakin silloin, jos kalastaja on lapsi eli alle 15-vuotias, Marttinen muistuttaa.

Kalarosvous paikoin systemaattista



Kalatalouden Keskusliiton lakimies Jenny Fredrikson on samaa mieltä, vaikka arveleekin, että rikkeitä on jossain määrin ilmennyt kautta maan.

– Niitä ovat olleet voimalaitosten ala- tai yläpuoliset alueet, joissa on esiintynyt uhanalaisia kalakantoja. Näillä paikoilla tehdyt elvytystoimet, kuten kalaistutukset, ovat tavallaan mitätöityneet, kun siellä on ollut pitkään jatkunutta ja systemaattista salakalastusta, Kirjavainen sanoo.

Korvaussumma voi vaihdella

Fredrikson kertoo, että uhanalaisen kalan korvaussumma voi asetusluonnoksen mukaan vaihdella sen mukaan, missä päin Suomea kala on laittomasti saaliiksi otettu. Esimerkiksi Harjuksen pyynnin "sakko" on eri suuruinen merellä ja sisävesissä.

Samoin saman lohikalalajin luonnonvaraisen yksilön korvaussumma on suurempi kuin istutetun yksilön. Istutetun lohikalan tunnistaa siitä, että sen rasvaevä on leikattu pois.

Päiväsakkojen porsaanreikä poistuu



– Tähänkin asti kalastajalla on ollut velvollisuus tunnistaa uhanalaiset lajit ja niihin liittyvät rajoitukset. Tähän ei sinänsä tule nyt mitään muutosta. Jos ei ole varma siitä, onko ylös nostettu kala laillista saalista vai ei, se kannattaa päästää heti takaisin veteen. Vahingossa kalastettu uhanalaisen lajin kala pitää palauttaa välittömästi takaisin veteen myös siinä tapauksessa, että kala on ehtinyt kuolla, Kirjavainen opastaa.

– Tähän asti salakalastuksesta on tuomittu päiväsakkoja. Jos kalastaja on ollut vähätuloinen, päiväsakon määrä on jäänyt niin pieneksi, että on ehkä ollut houkuttelevaa jatkaa salakalastusta. Nyt sen sijaan korvausmaksu on kalakohtainen, tuloista riippumatta kaikille sama.