Mikko "Peltsi" Peltola ärähtää pyydä ja päästä -kalastajien syyttelystä: "Ei kai sellaista kalastusmenetelmää ole, missä kala ei jollain tavalla häiriintyisi"

Pyydä ja päästä -kalastus on kalastuksen muoto, jossa kalaa ei tapeta tai syödä, vaan se vapautetaan pyydystäminen jälkeen takaisin veteen.

– Onko pyydä ja päästä -kalastuksessa eläimelle aiheutettu kipu tarpeetonta, on kysymys, joka vaattii eettistä pohdintaa ja kannanotoa. Yksi havainto onkin, että eihän me sallita vastaavanlaista pyyntiä millekään riistalajillekaan, Kauppinen kertoi MTV Uutisille.

"Se on vain yksi kalastusmuoto muiden joukossa"



Muun muassa Erätulilla- ja Peltsin Lappi -ohjelmista tutuksi tullut Yleisradion toimittaja Mikko Peltola ei ymmärrä, että kalastusmuodon harrastajat on otettu tikun nokkaan ongelmasta, jota vastaan taisteleminen on heillekin sydämen asia.

Peltolan mukaan vapauttajaporukasta suurin osa on harrastajia, jotka ovat perehtyneet huolellisesti asiaan, maksavat kalastuslupansa ja huolehtivat sääntöjen noudattamisesta.

– Minua ärsyttää se, että kalanvapauttajaporukkaa syyllistetään aina näissä jutuissa. Se on vain yksi kalastuksen muoto muiden joukossa. Ei kai sellaista kalastusmenetelmää ole, missä kala ei jollain tavalla häiriintyisi, kärsisi tai kokisi jotain muutosta luonnolliseen arkeensa, Peltola kertoo.

Onko verkkokalastus eettistä?

Peltolan mielestä kalastamista on ongelmallista verrata esimerkiksi metsästämiseen, sillä metsästyksessä ja kalastuksessa pätevät keskenään aivan erilaiset lainalaisuudet.

Osa kaloista palautettava jo kalastuslainkin puitteissa



Puhtaita pyydä ja päästä -kalastuksen harrastajia on Peltolan mukaan Suomessa edelleen suhteellisen vähän.

Isompaa ryhmää edustavat edelleen niin sanotut valikoivat kalastajat, jossa saaliiksi otetaan kalaa maltillisesti ja kestävästi sekä palautetaan kalat, joiden merkitys on vedessä tärkeämpi kuin paistinpannulla.

– Aikoinaan herättiin siihen todellisuuteen, että meitä kalastajia on kalakantoihin nähden aivan liikaa. Sitten on lähtenyt tällainen ajatus, että päästetään kaloja takaisin, koska kalastuksesta on tullut paljon muutakin kuin pelkkä ravinnon saanti.