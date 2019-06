Älä menetä vehkeitäsi valtiolle! Lupien puuttuminen tai suojellun kalan pyynti voi maksaa pitkän pennin – lasku jopa 7510 euroa

Harrastus ei kuitenkaan ole kaikille ilmainen. Ennen vesille lähtöä kannattaa muistaa kalastusluvat ja tarkistaa, millä lajeilla on suojeluarvo.

– Meillä on maksuttomia ja maksullisia kalastusoikeuksia. Onkiminen ja pilkkiminen ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, niitä saa kaikki harrastaa ilman maksuja, Kalatalouden keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen sanoo.

– Muissa kalastusmuodoissa täytyy suorittaa valtion kalastushoitomaksu, jos on 18-64-vuotias. Eli muun muassa verkottajien, viehekalastajien, katiskapyytäjien ja ravustajien täytyy tämä maksu maksaa, hän muistuttaa.

Kalastajilla on kolme eri mahdollisuutta kalastushoitomaksun maksamiseen. He voivat maksaa vuosimaksun, jolloin he voivat kalastaa koko vuoden.