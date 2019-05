Kalastitko uhanalaisen lohen? Se tulee kalliiksi – pian rapsahtaa 7500 euron sakko!

Uhanalaisten kalalajien arvo 50 - 7510 euroa

Korvaussummien uskotaan vähentävän salakalastustasta

– Paljonkin on jäänyt kiinni. Itse asiassa salakalastuskulttuuri on ollut tämän lakimuutoksen taustalla. Tiedossa on tapauksia, joissa uhanalaisia kalalajeja on tietoisesti pyydetty. Aiemmin seuraukset ovat olleet vähäiset, kun lajeille ei ole ollut määriteltyä arvoa. Nyt, kun arvot on määritelty, toivomme, että uhanalaisten lajien arvo monimuotoisuudelle ymmärretään paremmin, huomauttaa Koljonen.