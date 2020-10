Saksat yhdistyivät tasan 30 vuotta sitten – yli puolet entisen Itä-Saksan kansalaisista tuntee edelleen itsensä toisen luokan kansalaiseksi

Saksassa kansallispäivää eli yhtenäisyyspäivää (Tag der Deutschen Einheit) vietetään aina siinä osavaltiossa, jolla on puheenjohtajuus parlamentin ylemmässä kamarissa eli liittoneuvostossa.

Tänä vuonna tuo osavaltio on Brandenburg, jonka pääkaupunki Potsdam on.

Toisen luokan kansalaisia

Hallituksen tuoreen raportin mukaan luku on noussut 79 prosenttiin.

Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen osalta on edistytty vieläkin enemmän. Ne ovat idässä keskimäärin jo 88 prosenttia lännen vastaavasta tasosta.

Eroa idän ja lännen välillä kuitenkin yhä on. Liittohallituksen tuoreen raportin mukaan tämä johtuu muun muassa siitä, että itä on maatalousvaltaisempaa ja väestöntiheys on siellä alhaisempi.