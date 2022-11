Saksan pelasti todellinen jokerikortti – tahkosi vielä viime kaudella kakkosliigassa, debytoi maajoukkueessa 29-vuotiaana

Füllkrug, 29, on Saksan maajoukkueessa todella tuore kasvo, sillä hän pelasi ensimmäisen maaottelunsa vasta juuri ennen MM-kisoja. 29-vuotias on noussut maajoukkueeseen tämän kauden väkevillä otteillaan. Füllkrug on paukuttanut Bundesliigassa eniten maaleja saksalaispelaajista ja edellä on vain loukkaantumisen vuoksi kisoista sivussa oleva Ranskan Christopher Nkunku. Füllkrug on venyttänyt verkkoa Bundesliigassa tällä kaudella peräti 10 kertaa 14 ottelussa.