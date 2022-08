Saksan keihäsjätti Johannes Vetter ei kilpaile EM-kisoissa

Vetter on heittänyt tällä kaudella ainostaan yhdessä kisassa. Toukokuussa keihäs lensi kelpo lukemiin 85,64. Vetter on kärsinyt tällä kaudella loukkaantumisesta, eikä ole vielä täysin kuntoutunut. Saksalaisella oli kuitenkin hyviäkin uutisia kerrottavana.

– Hei kaikille, on hyvä ja huonoja uutisia. Huonot ensin, en kilpaile EM-kisoissa tai missään muussa kisassa tänä vuonna. Siltikin, olkapääni tuntuu paremmalta ja terapia on toiminut, jotta voin olla sadan prosentin kunnossa ensi kaudella. Kiitos teille uskomattomasta tuesta, kaikki ne viestit ja kun pidätte sormianne ristissä minulle. Minä tulen takaisin, Vetter kirjoitti.

29-vuotias Vetter on kauden ainoalla tuloksellaan maailmanlistalla sijalla 12. Vetter on parhaimmillaan heittänyt keihästä hurjiin lukemiin 97,76, mikä on kaikkien aikojen toiseksi pisin heitto nykykeihäällä.