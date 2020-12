Saksalaismediat: Biontechin toimitusjohtaja arvioi koronarokotteen suojaavan luultavasti myös uudelta virusmutaatiolta

Lehden mukaan Sahin on kertonut saksalaiselle uutistoimisto DPA:lle, että tieteellisestä näkökulmasta todennäköisyys suojalle virusmuunnosta vastaan on korkea. Hänen mukaansa rokotetta on testattu jo noin 20 eri virusmuunnosta vastaan, ja rokotuksen synnyttämä immuunivaste on tehnyt kaikki nämä virusmuodot tehottomiksi.