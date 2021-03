Saksassa asuva Ilkka Suomen liikkumisrajoituksista: "Tervetuloa kerhoon" – maskipakko päätettiin Saksassa jupisematta

– Tietysti on tosi hyvä, että Suomi on pärjännyt hyvin koronaviruksen kanssa. Tällaisten uusien rajoitusten harkitseminen on ilmiselvästi kurja juttu, mutta kun vertaa Keski-Eurooppaan, ne ovat aika keskimääräisiä ja normaaleja asioita. Me olemme tottuneet tuontyyppisiin rajoituksiin jo pidemmän aikaa, joten Suomen osalta, valitettavasti, tervetuloa kerhoon. Toivottavasti pian helpottaa, Penttilä toteaa ja viittaa Suomeen kaavailtuun ulkonaliikkumiskieltoon.