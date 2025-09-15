"Osuuspankin" viesti avainlukulistojen päivittämisestä on huijaus.

Osuuspankin nimissä liikkuu huijaussähköposteja. Viesteissä kerrotaan avainlukulistojen uudistamisesta. Viestin mukaan avainlukulista tulee päivittää.

Viesti on huijaus, OP Ryhmä muistuttaa.

– Sähköpostissa kerrotaan, että avainlukulistat poistuvat käytöstä 30.9., ja asiakkaan tulee suorittaa vanhan avainlukulistan päivitys klikkaamalla painiketta ("Jatka päivitykseen"), tilin käyttö estetään, kunnes päivitys on tehty, OP kuvaa viestejä.

– Tällaiset viestit ovat rikollisten lähettämiä. Linkeistä avautuvat sivustot ovat huijaussivustoja, joissa pyritään kalastelemaan pankkitunnuksiasi.

Avainlukulistat ovat kyllä uudistumassa, mutta pankki ei koskaan pyydä listan vaihtamista sähköpostilla tai sosiaalisen median yksityisviestillä.

Jos olet saanut viestin, klikannut linkkiä ja kirjautunut sivustolle pankkitunnuksillasi, soita välittömästi OP:n sulkupalvelunumeroon 0100 0555. Se on auki vuorokauden ympäri. Ota yhteys myös OP:n asiakaspalveluun 0100 0500. Älä koskaan ota kuvaa avainlukulistasta, ja jaa sitä ulkopuolisille.



Katso myös: Härskejä huijauksia artistien nimillä – Kari Vepsä ja Heidi Pakarinen varoittavat faneja

8:43 Iskelmälaulajat Kari Vepsä ja Heidi Pakarinen varoittavat nimissään tehdyistä nettihuijauksista. Pakarinen toteaa, että hänen henkilöllisyyttään on hyödynnetty nettihuijauksissa aktiivisesti muutaman vuoden ajan.

Lähteet: FB/OP Ryhmä, Osuuspankki