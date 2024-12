Oppositiojohtajan mukaan jokaisen kansanedustajan äänellä on sairaalaverkkoäänestyksessä merkitystä.

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan hallituksen leikkauspolitiikka näyttäisi olevan tulossa tiensä päähän, kun lukuisia hallituspuolueiden kansanedustajia on lipeämässä pois sairaalaverkkoratkaisun takaa.

– Näyttää siltä, että nyt hallituspuolueidenkin sisällä osalla alkaa tulla mitta täyteen. Tämä tarkoittaa sitä, että ensi viikon äänestyksessä on nyt aito mahdollisuus siihen, että tälle hallituksen saksipolitiikalle saadaan jarrua, Lindtman sanoi STT:lle eduskunnassa.

– Meidän viestimme on koko ajan ollut selvä. Se säästö, joka tällä sairaaloiden karsimisella saadaan, jos sitä ollenkaan saadaan, on niin pientä, että hallituksen kannattaisi harkita sitä nyt uudelleen sen sijaan, että se keskittyy paimentamaan niitä edustajia kuriin, joilla on vielä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisessa jotain omaatuntoa kuuluvissa, Lindtman jatkoi.

Lindtman ennakoi ensi viikon sairaalaverkkoäänestyksestä tiukkaa.

– Jos tällä päivätahdilla hallituspuolueiden edustajia tulee ulos, niin kyllä tästä erittäin täpärä äänestys tulee, Lindtman laski.

– Nyt ollaan ensimmäistä kertaa vaalikaudella tilanteessa, jossa jokaisen kansanedustajan äänellä on merkitystä. Jokainen kansanedustaja saattaa olla se, joka ratkaisee, viedäänkö sairaalaverkon palveluiden romutus läpi vai ei. Ensi viikosta tulee todella jännittävä, Lindtman lisäsi.