– Rakkaat Ystävät. Mulla on hemmetin hienoja uutisia Rantasalmelta. Me ollaan Markus Heiskasen kanssa tehty yhteistyötä vuosia Saimaan ja koko Suomen matkailun eteen ja nyt tämä yhteistyö, luottamus ja ystävyys on uuden, vielä vahvemman matkan alussa, Hoyer kirjoittaa.