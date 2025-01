Saimi Hoyer suree tunnetun meikkitaiteilijan kuolemaa: "Sydän sirpaleina"

Julkkisten meikkitaiteilijana tunnettu Janne Suono on kuollut.

Entinen huippumalli Saimi Hoyer suree Instagramissa tunnetun meikkitaiteilijan Janne Suonon kuolemaa. Hoyer on jakanut 26. tammikuuta koskettavan viestin.

– Rauhaisaa taivasmatkaa rakas Janne. Kiitos jokaisesta hetkestä yhdessä. Suru on ääretön, sydän sirpaleina. Syvin osanottoni Jannen perheelle, Hoyer kirjoitti jakamiensa kuvien yhteyteen.

Kuvien musiikiksi Hoyer on valinnut Backstreet Boysin kappaleen Show Me the Meaning of Being Lonely.

– Tämä on meidän biisimme. Nyt se sai uuden merkityksen, Hoyer kirjotti.

Mallina Los Angelesissa työskentelevä Anne Kukkohovi on jakanut muistoja Suonosta Instagramin tarinat-osiossa. Kukkohovi jakoi kuvan, jossa oli hänen ja Suonon lisäksi myös niin ikään edesmennyt muotisuunnittelija Teri Niitti.

Kukkohovi jakoi myös toisen yhteiskuvan Suonon kanssa.

– Ensimmäisen kerran tapasin Jannen, kun kumpikin olimme piirtämässä elävää mallia hiilellä. Siitä pari viikkoa eteenpäin ja Janne suti jo minun kasvojani. Vaikea uskoa, että sinä(kään) et ole enää täällä, Kukkohovi kirjoitti.

Viulisti Linda Lampenius on jakanut videon, jonka hän on koostanut yhteiskuvista ja videoklipeistä Suonon kanssa.

– Rakas Janne. Näin Saimin postauksen. Ensimmäinen ajatus oli sama kuin sinun niin usein sanoma lause: ”Ei oo todellista!”. Tunnen pohjatonta surua. Olit kiltein ihminen, jonka olen tavannut. Olit korvaamaton tuki dokkarisarjani kuvauksissa. Sait minut tuntemaan itseni kauniiksi, sekä ihmisenä että ulkoisesti. Olit niin rakastettu. Ikävä sinua on kova, Lampenius kirjoitti koskettavasti.

