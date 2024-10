Kalanpyydykseen kuoli jo vuoden kuudes saimaannorppa

Kuoleman aiheuttanut kuhaverkko oli sallittu kalastukseen Saimaalla, mutta sijaitsi kalastusrajoitusalueella. Alueella verkkokalastus on kielletty huhtikuun puolivälin ja kesäkuun lopun välisenä aikana. Norpille kaikkein vaarallisimpien kalanpyydystyyppien käyttö on kielletty ympäri vuoden.

"Verkot norpille vaarallisia ympäri vuoden"

Kaikkiaan Metsähallituksen tietoon on tämän vuoden aikana tullut jo 38 kuollutta saimaannorppaa, mikä on tavallista suurempi määrä. Kuusi niistä on kuollut kalanpyydyksiin.