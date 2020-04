Saimaannorpilla kehnoin vuosi aikoihin: Avojäälle syntyneet pienet kuutit ovat tarjottimella pedoille

Vaikeiden sääolojen vuoksi pesälaskenta jäi puutteelliseksi. Norpalle talvi oli haasteellinen ja merkittävä osa kuuteista on syntynyt avojäälle, kun lumipesiä ei ollut tarjolla.

– Tähän mennessä pesälaskenta on käytännössä loppunut. Meillä on tiedossa vain 32 syntynyttä kuuttia ja näistä yhdeksän on kuollutta, kertoo suojelubiologi Jouni Koskela Metsähallituksesta MTV Uutisille.