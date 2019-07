Juncker ylisti suomen kielellä maamme talkoohenkeä: "Juuri mitä tarvitsemme tuleviin kuukausiin" – puhui myös Rinteestä kaverillisesti etunimellä

– On totta, että Suomessa on usein Euroopan kylmin ilmasto, mutta lämpimin vieraanvaraisuus, Juncker kehui.

– Uskon, että meillä on hyvät syyt olla optimistisia aloittaessamme puheenjohtajuuden Suomessa, koska Suomi on todistanut johtajuuttaan unionissa. Suomi on aina valinnut eurooppalaisen tien.