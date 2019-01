Sipilä EU-parlamentille: Olemme saaneet oppitunnin populismista – "Seuraukset ovat nyt kaikkien nähtävissä"

Eurooppa on saanut Sipilän mukaan viime vuosina oppitunnin populismista.

Parlamentti on kutsunut EU-johtajia istuntoihin vuoron perään, ja tänään oli Sipilän vuoro.

Lääkkeenä parempi päätöksenteko

Työlista Suomen puheenjohtajakaudelle



Ensimmäinen on tulevien vuosien budjetti, johon Sipilä uskoi löytyvän kompromissin Suomen kaudella.

Toinen on maahanmuutto, johon tarvitaan laajapohjainen ratkaisu. Myös vaikeassa kysymyksessä vastuun jakamisesta EU-maiden kesken pitää edetä.

Kolmas on turvallisuus- ja puolustusyhteistyö, jossa on Sipilän mukaan aika keskittyä nyt toimeenpanoon.

Neljäs tavoite Suomen puheenjohtajakaudelle on sisämarkkinoiden kehittäminen ja viides kauppapolitiikka.

Kuudentena tavoitteena on se, että EU ottaa johtoroolin ilmastotoimissa.

Alkiosta kiky-sopimukseen



Suomen perusajatus EU:n kehittämisessä on hänen mukaansa se, että jo päätetyt asiat pitää laittaa täytäntöön. Tämä on kantana myös talous- ja rahaliiton kehittämisessä.

– Nyt kolme vuotta myöhemmin julkisen talouden alijäämä on katettu, julkinen talous on tasapainossa ja työllisyysaste on korkein 30 vuoteen.