– Se (infotilaisuus) on täysin poikkeuksellista. Julkisen sanan neuvosto on ollut alan sisäinen itsesääntelyelin, jossa päätökset tulee, ne luetaan ja ne ovat melko lakonisia, eikä niissä usein edes hirveästi perustella päätöstä, oli sitten kyseessä langettava tai vapauttava päätös.

Miten vallanpitäjiä käsitellään eri tilanteissa?

– On kyse siitä, miten vallanpitäjiä käsitellään tilanteissa, joissa he eivät edusta virkansa puolesta tai se liittyy heidän toimintaansa yksityishenkilöinä. Raja on väistämättä häilyvä, ja se on periaatteellisesti erittäin merkittävää.