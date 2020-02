Sähkötupakointi aiheutti 17-vuotiaalle vakavia keuhkovaurioita – kaksi keuhkosiirrännäistä saanut poika varoittaa nyt muita sähkötupakoinnin vaaroista

Tapahtumaketju sai alkunsa, kun yhdysvaltalainen 17-vuotias nuorukainen Daniel Ament joutui Michiganissä sairaalaan päänsäryn ja 40 asteen kuumeen takia. Hän oli sähkötupakan kautta hengittänyt marihuanapohjaista nestettä. Tällaisella nesteellä tarkoitetaan THC:tä, joka on kannabiksen psykoaktiivinen yhdiste.

Vaarallinen epidemia leviää

Yhdysvalloissa on käynnissä poikkeuksellinen epidemia, johon on sairastunut tuhansia ihmisiä ja useita kymmeniä on menehtynyt.