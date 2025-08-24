Moskovassa räjähdys lelukaupassa – yksi kuollut

Yksi ihminen on kuollut kaasupullon räjähdettyä lelukaupassa Moskovassa.
Ainakin yksi ihminen loukkaantui ja yksi kuoli sunnuntaina, kun kaasupullo räjähti moskovalaisessa lelukaupassa, kertoi valtion uutistoimisto RIA Novosti.
Räjähdys tapahtui lasten keskuskaupassa, jonka useimmat venäläiset tuntevat nimellä "Detsky Mir". Se sijaitsee samalla aukiolla kuin Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n päämaja, joka oli neuvostoaikaisen KGB:n tärkein seuraaja.
Lelukaupan rakennus, jossa on myös useita ravintoloita ja kauppoja, on evakuoitu, venäläiset uutistoimistot kertoivat.