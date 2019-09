Sähkötupakasta ainakin 530 sairaustapausta Yhdysvalloissa – onko vastaavaa tapahtunut Suomessa? "Emme vielä tiedä, mikä on aiheuttanut sairastumiset"

Maailmanterveysjärjestö WHO varoitti osaltaan heinäkuussa sähkötupakan vaaroista ja painotti, ettei sähkötupakan vaikutuksia tiedetä vielä tarkasti. Terveyshaittojen lisäksi sähkotupakoihin on liitetty onnettomuuksia, joissa sähkötupakka on räjähtänyt tai syttynyt tuleen.



Sairaustapauksia Yhdysvalloissa on tuoreimpien tietojen mukaan ollut ainakin 530. Lisäksi sähkötupakan käytöstä on raportoitu useita onnettomuuksia. Yhdysvalloissa on vuosien 2009–2016 aikana ollut yhteensä 195 tapausta, joissa sähkötupakka on joko syttynyt tuleen tai räjähtänyt. 133 tapauksista johti haavoittumiseen, joista 33 prosenttia oli vakavia. Sähkötupakkaan on liitetty lisäksi kuolintapauksia.



Mainos

Mainos

MTV Uutiset kysyikin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijalta Hanna Ollilalta aiheesta. Mistä ongelmissa on oikeastaan kyse?



Lue myös: Jo kolmas sähkötupakkaan kytketty kuolema Yhdysvalloissa

– Tämän hetkisten tietojen perusteella juuri sähkötupakan käyttö yhdistää näitä sairaustapauksia. Tapauksia tutkivat Yhdysvaltojen terveysviranomaiset ovat nostaneet muutamia mahdollisia vaikuttavia ainesosia esiin, mutta vielä ei ole täyttä tarkkuutta siitä, mitkä ainesosat tai niiden yhteisvaikutukset ovat aiheuttaneet näitä sairastapauksia, Ollila avaa kattavasti.

Ollila sanoo, että sähkötupakan käytön haittavaikutuksista erityisesti pitkään jatkuneessa käytössä tiedetään toistaiseksi melko vähän.



Mitä haitallisia aineita Yhdysvaltojen terveysviranomaiset ovat löytäneet sähkösavukkeiden nesteistä? Suurimmasta osasta sairastuneiden käyttämistä nesteistä löydettiin kannabiksen psykoaktiivista vaikuttavaa ainetta THC:tä, jota on höyrystetty sähkösavukkeella. Joistakin käytetyistä nesteistä on löytynyt E-vitamiiniasetaattia. Osa tuotteista on sisältänyt vain nikotiinia ja erilaisia makuaineita.



Suomessa ei vastaavia tapauksia ole ainakaan THL:n tiedossa



Ollila sanoo, ettei THL:n tiedossa ole tullut vastaavia keuhkosairauteen liittyviä tapauksia esiin. Sen sijaan Suomessakin sähkötupakat ovat tuoneet mukanaan joitakin yhteydenottoja myrkytystietokeskukseen esimerkiksi nikotiininesteiden kanssa tapahtuneiden tapaturmien seurauksena. Sähkötupakoiden räjähtelyä on tapahtunut Suomessakin aiemmin muutamia kertoja.

Sähkötupakoiden räjähtelyä on tapahtunut Suomessakin.



Mainos

Mainos

Ovatko Suomen markkinoilla olevat tuotteet turvallisia kuluttajille?



– Suomen tupakkalaki edellyttää sähkösavukelaitteiden ja -nesteiden myyjiltä myyntilupaa ja tuotteista on tehtävä myös ennakkoilmoitus Valviralle ennen kuin ne tulevat myyntiin. Prosessi suojaa kuluttajaa ongelmatapauksissa, mutta se ei ole mikään tae sitä, että tuote olisi turvallinen.



– Erilaisia sähkösavukenesteitä on markkinoilla todella paljon ja laitteet ja nesteet kehittyvät jatkuvasti. Yhden nesteen koostumus ja haitat voivat olla täysin erilaiset kuin toisen. Se tekee myös tuotteiden haittojen tutkimisesta haastavaa.

Sähkösavukkeiden vaikutus esimerkiksi syövän kehittymiseen tiedetään vasta vuosien tai vuosikymmenien päästä.

Ollila sanoo, että tutkimusten perusteella tiedetään jo, että sähkösavukkeiden höyryn hengittäminen haittaa keuhkojen toimintaa. Toistaiseksi vaikuttaa siltä, että sähkötupakassa olevien haitallisten aineiden määrät ovat kuitenkin normaalia tupakkaa alhaisemmat.



Suomessa sähkötupakkaan on suhtauduttu varovaisesti

Sähkösavuke- ja tupakkayhtiöt ovat markkinoineet sähkötupakkaa tuotteena, jonka avulla voi helpommin päästä irti tupakasta.



Tutkimusten perusteella osa onnistuu lopettamaan tupakoinnin sen avulla. Moni sähkösavukkeella lopettamista yrittävä kuitenkin palaa takaisin tupakointiin, jää käyttämään molempia tuotteita tai jää käyttämään sähkösavukkeita, eikä pääse irti nikotiiniriippuvuudestaan.

Mainos

Mainos

Suomessa on vuodesta 2012 seurattu aikuisväestön sähkötupakan käyttöä ja sinä aikana käyttö ei ole juuri lisääntynyt.



– Suomessa käyttö on ollut vähäistä ja sähkötupakkaan on suhtauduttu tupakkapolitiikassa varovaisesti erityisesti nuorten suojaamiseksi. Meillä on ollut myös vuodesta 2016 lähtien sähkötupakalle myyntilupavaatimus, ennakkoilmoitukset, ikärajat, esilläpitokielto ja makuainekielto. Markkinointikielto on ollut meillä siitä lähtien, kun tuotteet tulivat markkinoille.

Yhdysvalloissa saatavuutta ei ole rajoitettu, tuotteiden valvontaan ei ole toistaiseksi yhtenäisiä käytäntöjä eikä markkinointikieltoa ole vaan tuotteita on saanut mainostaa. Mainokset ja tuotteiden ulkonäkö ovat usein olleet nuoriin vetoavia. Nämä tekijät voivat osaltaan selittää miksi Yhdysvalloissa käyttö on yleistynyt rajusti juuri nuorissa ikäryhmissä ja nuorilla aikuisilla, joissa tautitapauksetkin nyt Ollilan mukaan ilmenevät.



Yhdysvaltojen terveysviranomaisten mukaan sairastuneista kolme neljästä on miehiä ja yli puolet 18–34-vuotiaita. Vajaa viidennes tapauksista on koskenut alle 18-vuotiaita.



Miksi Yhdysvalloissa sähkötupakkaan liitettyjä keuhkosairastapauksia on niin paljon?

Ollila sanoo, että tarkkaa syytä sille, miksi tapaukset ovat yleistyneet juuri nyt ja näin nopeasti ei vielä tiedetä. Osatekijänä taustalla voi olla viime vuosien kehitys kannabiksen laillistamisessa joissakin Yhdysvaltojen osavaltioissa, mikä on tuonut uusia toimijoita myös sähkösavukealalle.

Yhdysvaltojen sairastapauksissa sähkötupakan käyttöaika on ollut ainakin osalta vasta parin vuoden aikahaarukalla. Keuhkosairaustila on kehittynyt näin ollen aggressiivisesti, mikä on osaltaan huolestuttavaa.



– Joissakin tapauksissa tuotteita on ilmeisesti käytetty vasta muutaman vuoden ajan, mutta tältä osin viranomaiset eivät ole vielä julkistaneet tarkempia yhteenvetoja. Tutkimuksia vaikeuttaa se, että osa sairastuneista käyttäjistä on myös ostanut tuotteensa katukaupasta. Mitään tiettyjä sähkötupakoita ei ole vedetty markkinoilta meidän tietojemme mukaan.

Yhdysvalloissa puhutaan jo sähkösavukekriisistä

Mainos

Sähkötupakkaan liitetyt sairastapaukset ovat saaneet jo jotkut yhdysvaltalaiset kaupat lopettamaan sähkötupakan myynnin.

Muun muassa Walmart-kauppaketju on hiljattain ilmoittanut lopettavansa sähkötupakoiden myynnin Yhdysvalloissa. The Independentin uutisessa haastatateltu liiketoimintaetiikan luennoitsija Wendy Patrick on puhunut ilmiöstä jopa termillä sähkösavukekriisi.



Ollila tiivistää, ettei Yhdysvalloissa ole samanlaista seurantaa sähkötupakoista kuten Suomessa ja ongelmatapauksiin puuttuminen on haastavaa. Lisäksi kannabiksen laillistus joissakin osavaltioissa osaltaan lisää sähkötupakan käyttöä, kun osa käyttäjistä käyttää kannabispohjaisia tuotteita sähkösavukkeessa.