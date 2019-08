Sähkötupakan käyttäjä kuoli mystiseen keuhkosairauteen Yhdysvalloissa – jo 200 sairastunutta, joista monet nuoria

Sähkötupakan käyttäjä hengittää laitteen kautta nikotiinipitoista höyryä. Sähkötupakka on kasvattanut suosiotaan muun muassa tupakoinnin lopettamista yrittävien keskuudessa, sillä sitä ei ole pidetty niin haitallisena kuin perinteistä tupakkaa.

Kesäkuun lopulta alkaen 22:ssa Yhdysvaltojen osavaltiossa on tullut tietoon ainakin 193 tapausta, joissa keuhkosairauden epäillään olevan yhteydessä sähkötupakointiin tai esimerkiksi kannabiksen käyttöön vaporisaattorilla eli höyrystämiseen tarkoitetulla laitteella.

– Sairauden vakavuusaste on hälyttävä. Meidän on levitettävä sanaa, että sähkötupakointi voi olla vaarallista, Illinoisin terveysviraston johtaja Ngozi Ezike sanoi.

WHO varoitti viime kuussa sähkötupakasta

Vaikka sairaustapaukset vaikuttavat samanlaisilta, CDC:n virkaa toimittavan apulaisjohtajan Ileana Ariaksen mukaan ilmassa on vielä paljon kysymyksiä. Toistaiseksi on epäselvää, onko tapauksilla yhteinen syy vai ovatko ne eri sairauksia, joiden ilmenemismuoto on samanlainen.