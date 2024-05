Sähkön hintojen vaihtelu on Suomessa Euroopan suurinta: Energiateollisuus kertoo syyn

– Näyttää siltä, että Suomessa sähkön keskimääräinen hinta tulee olemaan kilpailukykyinen eurooppalaisessa vertailussa. Mutta samalla meillä on kaikkein vaihtelevimmat sähkön hinnat, ja silloin tietysti sähkön hinnan seuranta on tärkeää, toteaa toimitusjohtaja Jukka Leskelä .

Torstaina pörssisähkön hinta nousi korkeimmillaan yli 30 senttiin kilowattitunnilta. Keskimäärin sähkö on kuitenkin melko halpaa: esimerkiksi huhtikuussa pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta oli reilut kuusi senttiä kilowattitunnilta.

– Sähkön hinnan kovaan vaihteluun vaikuttaa ennen kaikkea se, että tuotantopuolella on ollut iso muutos. Meillä on paljon vaihtelevaa tuotantoa, tuulivoimaa ja aurinkovoimaa. Samalla on poistunut vakaata kapasiteettia, joka pystyy tuottamaan silloin, kun sähköä eniten tarvitaan, Leskelä sanoo.