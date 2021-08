Sähköinen asuntokauppa on lisääntynyt pandemian aikana– rajoittavia tekijöitä kuitenkin vielä löytyy

Korona vaikutti asuntokauppojen määriin ensin vähentäen, sitten kasvattaen. Sähköisten asuntokauppojen osuus on Honkosen mukaan kuitenkin lähes koko ajan vain kasvanut.

– On turvallista sanoa, että korona ehdottomasti vauhditti sähköistä asuntokauppaa, hän sanoo.

Tällä hetkellä Diasin alustalla on mahdollista tehdä vain osakeasuntokauppoja, mutta Honkonen lupailee kiinteistökauppojen olevan pian mahdollisia. Alusta on uudehko, sillä ensimmäiset sähköiset kaupat tehtiin kesällä 2019.Tällä hetkellä sähköinen asuntokauppa on mahdollista vain välittäjän kautta.