Sähköautoilija kitkutti Lidlin laturille lähes tyhjällä akulla, sitten kiehahti: "Kaikki epäkunnossa!" – näin vastaa ketju

– On ottanut jo viikkoja päähän Lidlin sähköautojen latauspaikat. Kaikki epäkunnossa! parahtaa toimitukseen yhteyttä ottanut lukija.

Hän kertoo ärsyyntyneensä pariin kertaan pahasti kitkutettuaan lähes tyhjällä akulla Lidlin pihaan vain huomatakseen, että latauslaite onkin ollut epäkunnossa. Ärsyyntyneiden autoilijoiden kokemuksia löytyy myös sosiaalisen median sähköautoryhmistä, joissa Lidlin latureiden toimintavarmuus on puhuttanut aiemminkin.

– On meidänkin näkökulmasta valitettavaa, jos tietty latauspiste on pitkään epäkunnossa tai siinä oleva vikatilanne toistuu lyhyen ajan sisään, hän toteaa.

Näin teet vikailmoituksen

Puhakka suosittelee sähköautoilijoita käyttämään Lidl Plus -sovellusta, johon on lisätty tietoa muun muassa siitä, missä latauslaitteita on vapaana.