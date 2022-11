Lasten itsenäisyyspäivän juhla tekee paluun! – Sanna Marin emännöi juhlaa yli 500 lapselle

Vieraiksi on kutsuttu kaksi kymmenvuotiasta lasta jokaisesta Suomen 280 kunnasta. Juhliin on saapumassa 555 lasta. Kauimpaa juhlaan tullaan Suomen pohjoisimmasta kunnasta Utsjoelta.

Valtakunnallinen itsenäisyyspäivän viikon juhla lapsille on järjestetty aiemmin vuosina 2017–2019, ja sen jälkeen juhla on koronatilanteen vuoksi ollut tauolla. Juhla on Sanna Marinin ensimmäinen, sillä vuonna 2019 juhlaa isännöi pääministerinä Antti Rinne (sd.).