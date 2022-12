Sadasta parhaiten tienanneesta 10 halusi salata tulonsa julkisuudelta – heistä hyvätuloisin tutki ripulia

Tietonsa salanneista hyvätuloisin on uusimaalainen Juha Kirveskari, jonka tulot olivat viime vuonna 20 miljoonaa euroa. Kirveskari on ripulitautia tutkinut erikoislääkäri, ja vasta jokin aika sitten perustetun Hunajapurkki Sijoitus Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Iltalehti kertoi marraskuussa, että hänen puhelinnumeronsa on Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:n nimissä, joka on Helsingin yliopiston yritys, joka auttaa tutkijoita kaupallistamaan tutkimustuloksia. Hän on viime vuonna ollut vuoden 15. parhaiten tienannut henkilö, kun mukaan ei lasketa miestä, joka väärin ilmoitettujen tulojensa vuoksi merkittiin vuoden suurituloisimmaksi.