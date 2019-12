Säässä täyskäännös: Lämpötilat kohoavat jopa yli 10 astetta – Pekka Pouta: "Tuliko kevät talven keskelle -osastoa"

Kevään merkkejä ilmassa

– Tuo ilma on aika kuivaa. Siinä on hyvä mahdollisuus päästä näkemään harvinainen joulukuun auringonpaiste ennen kaikkea lännessä, Pouta toteaa.

Poudan mukaan tämän viikon sää on kaukana tavanomaisesta joulukuun alun säästä. Jopa kevään merkkejä on nähtävillä.

– Tuntuu siltä, että tämä on tällainen tuliko kevät talven keskelle -osasto täällä, Pouta sanoo kuvaillessaan lännestä saapuvaa ilmamassaa.

Ensi viikolla kylmenee

– Siinä on mahdollisuus, että joku noista sadealueista tulee niin vahvasti päälle ensi viikon alussa, että se tuprauttaa hiihtokelilumen etelään. Mutta kyllä se enemmän on sitä, että "toivottavasti on väriä maassa", Pouta ennustaa.