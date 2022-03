Saarikko vaati kaupan alalta toimia maatalouden ahdinkoon – SOK ja Kesko neuvottelevat hintojen nostosta

Ylimääräiset neuvottelut käynnissä

SOK ja Kesko käyvätkin parhaillaan elintarviketeollisuusyritysten kanssa ylimääräisiä neuvotteluja, joiden tavoitteena on, että maatalouden alkutuottajat, kuten maanviljelijät saisivat nykyistä suuremman korvauksen.

– Siitähän me käytännössä nyt keskustelemme, että miten hinnat nousevat tällaisessa poikkeustilanteessa. Käymme elintarviketeollisuuden kanssa ylimääräisiä neuvotteluja hinnoista, ja toivomme, että ne sitä kautta välittyvät tuottajille, sanoo SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine.

"Tuottajahintoja on jo nostettu"

Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajan Mikko Käkelän mukaan tilanne on vaikea myös elintarviketeollisuudelle.

– Teollisuus on jo nostanut tuottajahintoja syksyn ja talven aikana. Sen vuoksi elintarviketeollisuus on myös kokenut kustannuskriisin, mikä on kohdistunut raaka-aineisiin, energiaan ja pakkausmateriaaliin.